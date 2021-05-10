الامن العام يشن حملة أمنية بالفيوم لضبط العناصر الإجرامية

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت (دائرة مركزى شرطة يوسف الصديق والشواشنة) بمديرية أمن الفيوم.

أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من ضبط (5) قطع سلاح نارى بحوزة (5) متهمين " لثلاثة منهم معلومات جنائية" وضبط (4) قضايا مخدرات ضبط خلالها كمية من مخدرى "الحشيش والإستروكس"- مبلغ مالى - هاتفى محمول ) ، بحوزة (4) متهمين "لأحدهم معلومات جنائية" وتنفيذ (19) حكم قضائى متنوع بإجمالى 8 محكوم عليهم ، وضبط قطعة سلاح أبيض وضبط (7) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فـى قضايا متنوعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .