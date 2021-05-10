شاهد | قبل 48 ساعة على طرحه رسمياً..تعرف على سعر و مواصفات Zenfone 8 Mini

بعدما أعلنت شركة Asus عن الميعاد الرسمي لإطلاق أيقونتها الخارقة Zenfone 8 Mini فى 12 مايو الجاري، ظهرت تسريبات شبه مؤكدة كشفت عن تفاصيل عدة عن الهاتف الجديد متمثلة فى المواصفات و السعر.

و بحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، من المتوقع أن يبلغ سعر هاتف Zenfone 8 Mini من ASUS نفس سعر شقيقه السابق Zenfone 7، حيث جاء تسعيره لنسخة Zenfone 7 بقيمة 750 دولار، بينما نسخة Zenfone 7 Pro بسعر 950 دولار أمريكي.

أما من ناحية المواصفات يأتى بشاشة من نوع Samsung E4 AMOLED ، بقياس 5.9 بوصة، ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، وبجودة عرض FullHD+، مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

يمتلك Zenfone 8 Mini من ASUS كاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 12 ميجابكسل، سيدعم الهاتف الذكي تسجيل الفيديو بدقة 8K، مع كاميرا سيلفي ولكن لن تستخدم آلية الكاميرا المنبثقة التي جاءت مع سلسلة Zenfone 7.

كما تم تزويد هاتف Zenfone 8 Mini، بأحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 16جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وسيحزم الهاتف بطارية بقوة 4000 مللى أمبير في الساعة، والتي ستشحن عبر تقنية الشحن بقدرة 30 واط.