عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية ..الإحصاء تعلن تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من 2021

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2021م، وبحسب التقديرات فقد حقَّق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بالتعديلات الموسمية خلال الربع الأول من عام2021م نمواً إيجابياً بلغت نسبته 4,0 % مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2020م.


وحقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2021م نمواً إيجابياً بنسبة 3.3 % مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.


وأوضحت الهيئة أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية، يتمُّ إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يومًا من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التقديرات التي يتمُّ إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية، ولكنها تتبنَّى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات الشهرية أو ربع السنوية، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، مبينةً أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي تتعلق بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.


وأشارت إلى أن التقديرات السريعة تُستخدم من قِبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.


يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، إلى جانب إجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

السعودية النفط الناتج المحلي الاجمالي نمو الناتج المحلى موسم

موضوعات متعلقة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 10-5-2021

ترشيحاتنا

ابحث مع والدها.. نورهان متغيبة عن المنزل منذ 15 يوما

نجاح عملية إنقاذ حوت قبل وفاته...فيديو

لا بديل عن الفوز.. كارتيرون يفاجىء الأهلى فى القمة 122

إصابة مدني في استهداف مروحية إسرائيلية لمنزل في القنيطرة

السعودية تسجل 986 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا

مارسيلو يعادل رقم روبرتو كارلوس مع ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

مازالت فى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان البطل محمد مهران

سعر و مواصفات سوزوكي بالينو 2021 في مصر .. صور

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

فيديو

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ