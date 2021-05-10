تغريم حسان ويعقوب لتغيبهما عن جلسة "داعش إمبابة" والتأجيل لجلسة 12 يونيو للشهود

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الاثنين تأجيل جلسة محاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة" الثانية، لجلسة 12 يونيو لسماع الشهود.

كما قررت المحكمة تغريم كلا من الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب 1000 جنيه لتخلفهم عن حضور الجلسة، وكلفة النيابة إعلانهم للحضور بالجلسة القادمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.