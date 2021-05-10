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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قيادات الأزهر فى الاقصر يوزعون « كعك العيد» على مرضي السرطان..صور

قيادات ازهر الأقصر
قيادات ازهر الأقصر يوزعون كحك العيد على المرضي


وزع قيادات منطقة الأقصر الأزهرية، « كعك العيد» على المرضي داخل مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر ، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

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وقام بتوزيع الهدايا الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاقصر الأزهرية وعددا من قيادات المنطقة برفقة قيادات مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان.

وتم توزيع كحك العيد بجودة عالية وفى علب أنيقة على كل المرضي ومرافقيهم داخل جميع الاقسام والغرف ، كنوع من الدعم النفسي للمرضي ومشاركة مجتمعية من الازهر.

وقال الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أن الزيارة والهدايا المقدمة للمرضي تمت برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إيمانا منه بالدور المجتمعى الذى يلعبه الأزهر دائما خاصة فى ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والإنسانية.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاقصر الأزهرية بالجهود المبذولة في مستشفي شفاء الاورمان لاراحة المرضي وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة ،كما أشاد بالنظام المتبع في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبالاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعه داخل المستشفي.

وعبر محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان عن سعادته بالتعاون المستمر مع مؤسسة الأزهر مشيرا أن المؤسسة بقيادة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لا تتأخر فى تقديم الدعم أو إسعاد المرضي بالمستشفي موجها الشكر لشيخ الأزهر وكافة قيادات منطقة الأقصر الأزهرية على ما يقومون به من أعمال إنسانية عظيمة.

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