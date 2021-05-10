8 ضوابط للصلاة .. أوقاف الإسكندرية تنهي استعدادها لصلاة عيد الفطر

عقد الدكتور محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع مديري الإدارات الفرعية، وذلك بحضور قيادات المديرية لبحث آليات إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد دون الساحات.

وشدد خشبة ، على ضرورة مراعاة الضوابط التالية ارتداء الكمامة، واصطحاب المصلى الشخصي، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار عدم فتح دورات المياه، وفتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة ، على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق، وفتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية، وعدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق، والتنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

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وأكد خشبة، خلال الاجتماع انه كلف غرفة عمليات المديرية والتي يترأسها بضرورة تكثيف عملها في هذه الأيام لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين حتى انتهاء خطبة الجمعة القادمة.

واختتم وكيل الوزارة ، لاجتماع موجها باقة من التهاني والتبريكات للرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وجموع الشعب المصري عامة والشعب السكندري خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.