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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

منع استقبال الرحلات و تطهير المساجد.. السويس تستعد لاستقبال عيد الفطر

صدى البلد

عقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعًا لبحث الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك مع تطبيق كافة القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ و  خالد سعداوى السكرتير العام والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد محسن سرايا المستشار العسكرى للمحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات ومديري مشروعات المحافظة والمصالح الحكومية والجهات المعنية بالمرافق العامة .

وفى بداية الاجتماع قدم محافظ السويس ، التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة قدوم العيد ، مؤكدًا على جميع القيادات برفع درجة الاستعداد القصوي والالتزام بالإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الدولة خلال اجازة عيد الفطر المبارك .

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومدير جهاز الحدائق والتجميل ومديرعام الشاليهات والشواطىء ومدير الطوارئ والتدخل السريع بإغلاق جميع الحدائق والشواطىء العامة خلال أجازة العيد وتم التاكيد تكثيف العمل فى أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساءً .

كما كلف "صقر" مدير عام الأوقاف التأكيد على عدم مخالفة القرارات بخصوص صلاة العيد وعدم إقامة ساحات لصلاة العيد ، مؤكدا علي تجهيزوتطهيرعدد 269 مسجدا علي مستوي الاحياء وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وتحويل المخالفين لجهات التحقيق .

وكلف محافظ السويس ، مديرى السياحة والتنمية السياحية بإتخاذ كافة الإجراءات تجاه المخالفين ومنع استقبال الرحلات فى الشواطىء والقرى السياحية والإلتزام باتباع الاجراءات الوقائية والاحترازية.

واكد صقرعلي مديرالاسواق والورش ببعمل حملات لمتابعة الاسواق لانتظام العمل وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ،كذلك اكد المحافظ علي مدير عام مشروع المواقف بالتنسيق مع المرور وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية بالموقف الاقليمي وعلي جميع الخطوط .

كما كلف "صقر" رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى بالسويس بتكثيف العمل وتنظيف وتسليك خطوط الصرف الصحى والبلاعات ، مشيرا الي اهمية التنسيق الكامل مع ادارة اشغال بورتوفيق والتحرك السريع في حالة الابلاغ عن انقطاع المياه بالتنسيق مع الشركة القابضة .

وشدد على مدير الرى الحفاظ على منسوب المياه بالترعة والمرور يوميًا للتأكد من نظافتها.

واشار المحافظ علي مدير المرور بتكثيف الدوريات والتواجد بالشوارع والنقاط وبتكثيف التواجد بالطرق الرئيسية التى تربط المحافظة مع المحافظات الأخر وبخاصة طريق السخنة.

وشدد المحافظ علي شرطة المرافق بالتعامل الفوري بالتنسيق مع رؤساء الاحياء ومنع اي اعتداء علي الاراضي ووقف البناء العشوائي اثناء اجازة العيد .

وقد المحافظ الشكر لجميع العاملين بمديرية الصحة والاسعاف لجهودهم لمواجهة فيروس كورونا ، مؤكدا علي رفع حالة الطوارىء بالمستشفيات وتحديد الورديات والأطقم الطبية وعمل خطة انتشار سيارات الإسعاف بالطرق الرئيسية .

واشار المحافظ علي مديرعام التموين بالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين بعمل حملات علي المحلات والاسواق لللتاكد من صلاحية الاسماك المملحة للحفاظ علي صحة المواطنين .

وتم التاكيد علي مديرية القوي العاملة بمتابعة الشركات لتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لجميع العاملين بالشركات .

كذلك وجه "صقر"، لمسئولى الكهرباء بالحفاظ على استقرار التيار الكهربائى وعدم قطع الكهرباء على المواطنين، وأكد على مدير الأزمات بالمحافظة بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار اليوم لاستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة له فورًا بالتنسيق مع غرفة عمليات الأحياء والجهات المعنية


 

 

 

السويس الري رمضان عيد الفطر التنسيق الكهرباء السياحة العيد الصحة اخبار المحافظات

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