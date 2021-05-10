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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني : المرحلة الجديدة من حياة كريمة تعزز إجراءات الحماية الاجتماعية وتحسين معيشة المواطنين

النائب الدكتور محمد
النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إطلاق الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، للمرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تستهدف تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية ، وتحسين حياة المواطن المصري بشكل عام، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بشكل خاص، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وأضاف منظور، في بيان، أن مبادرة "حياة كريمة" تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المُقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا وبخاصة في القرى، فضلاً عن تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى، وتقديم الخدمات الطبية بأعلى جودة للمصريين.

 

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات في الريف والمناطق العشوائية وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية.

 

وأكد أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة حريصة كل الحرص على بذل قصارى جهدهم من أجل تدعيم المواطنين للنهوض بمستوى معيشتهم.

رئيس الوزراء مبادرة حياة كريمة إجراءات الحماية الاجتماعية الريف الرئيس السيسي

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