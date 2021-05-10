رعب بين المواطنين بسبب هروب ثلاثة فهود في الصين

انتشرت مقاطع فيديو لثلاثة فهود طليقة في الصين صباح اليوم، الإثنين، بعد هروبهم من حديقة سفاري.

وبحسب ما ذكرته "وكالة الأنباء الفرنسية"، رصدت الفهود الثلاثة تتجول في مناطق مزارع للشاي بمدينة هانجتشو في الصين.

وذكرت وسائل إعلام صينية، أن فريق بحث كان يتعقب الفهود الثلاثة بعد العثور على آثار مخالب يعتقد أن الحيوان خلفها، أمس “الأحد”، ونُشرت كلاب ومظلة تعمل بالطاقة في البحث عن هذه القطط الكبيرة.

وأعلنت إدارة الحديقة أنها نشرت بيان يفيد بهروب الفهود لكنها واجهت هجوما كبيرا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي متهمين المسؤولين بتعريض أرواح المواطنين للخطر.

وكثيراً ما تواجه حدائق الحيوان ومتنزهات الحياة البرية الصينية انتقادات بسبب الكشف المتكرر عن الظروف المروعة التي تعيش في ظلها الحيوانات أو الحوادث المميتة التي يلقى فيها اللوم على الإدارة المتراخية.