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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الطاووس الأكثر بحثا على جوجل بعد قتل أمنية

صدى البلد

تصدرت الحلقة 28 من مسلسل “الطاووس” مؤشر بحث جوجل فى الساعات الماضية وذلك بعد قتل أمنية على يد مغتصبيها، ونستعرض فى السطور التالية ابرز احداث الحلقة 28….

 

أحدثت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل “الطاووس” صدمة كبيرة للمشاهدين، بعد التأكد من وفاة أمنية “سهر الصايغ” بعد قتلها على يد أحد المغتصبين.

 

كما كانت وفاة سهر الصايغ، بمثابة صدمة كبيرة للمحامي كمال الأسطول، ولـ توفيق “يوسف الأسدي” الذي وقع في غرامها.

 

يذكر أن المسلسل يُعرض على قناة صدى البلد 2، الساعة 10 مساء، ثم يتم الإعادة الأولى 2 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 10 صباحاً ، وعلى قناة صدى دراما الساعة 1 صباحاً، والإعادة الأولى الساعة 5 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 4 عصراً .

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مسلسل الطاووس الحلقة 28 .. قتل أمينة على أيد المغتصبين

 

«الطاووس» من بطولة جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

جمال سليمان رانيا محمود ياسين سهر الصايغ الطاووس مها نصار رؤوف عبد العزيز فؤاد سليم

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