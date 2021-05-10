قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمدينة طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، و عادل داوود رئيس حي أول طنطا ، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة بدايةً من كوبري قحافة وحتى نهاية شارع الأشرف حيث تستمر عمليات الرصف ودهان السور الحديدي ،ومرحلته الرابعة بدايةً من كوبري فاروق وحتى نهاية سكة المحلة من أعمال الرصف وتركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى، وذلك بتكلفة ١٠٣ مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف شارع سكة المحلة، والذي يُعْتَبَر أحد أهم المحاور المرورية في المدينة، حيث تابع المحافظ وضع البلدورات والتخطيط لاتجاهات السير، مؤكداً على الانتهاء من رصف الشارع بعد عيد الفطر المبارك والذي يأتي ضمن جهود المحافظة في تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخها بأعلى معايير الجودة.

واسْتُكْمِلَت الجولة ، بتفقد أعمال تشغيل السن بشارع الإسكندرية والذي يُعَد محوراً حيوياً للمحافظة، حيث يربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية متجهاً إلى ميدان المحطة والسيد البدوي كما سيساهم في تقليل الكثافة المرورية داخل مدينة طنطا ،والذي تم تطويره بتكلفة إجمالية ١٨ مليون جنيه.

وخلال الجولة ، وجه المحافظ بفض سوق قحافة ورفع كافة الإشغالات المتعدية على شوارع المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارات المخالفة.

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع العاصمة

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