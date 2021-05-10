عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع العاصمة

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع العاصمة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية،  اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير الجارية بمدينة طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، و عادل داوود رئيس حي أول طنطا ، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

 

بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة بدايةً من كوبري قحافة وحتى نهاية شارع الأشرف حيث تستمر عمليات الرصف ودهان السور الحديدي ،ومرحلته الرابعة بدايةً من كوبري فاروق وحتى نهاية سكة المحلة من أعمال الرصف وتركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى، وذلك بتكلفة ١٠٣ مليون جنيه.

 

محافظ الغربية يبحث مع نواب المحلة سبل حل مشكلات المواطنين

 

كما تفقد المحافظ أعمال رصف شارع سكة المحلة، والذي يُعْتَبَر أحد أهم المحاور المرورية في المدينة، حيث تابع المحافظ وضع البلدورات والتخطيط لاتجاهات السير، مؤكداً على الانتهاء من رصف الشارع بعد عيد الفطر المبارك والذي يأتي ضمن جهود المحافظة في تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخها بأعلى معايير الجودة.

 

واسْتُكْمِلَت الجولة ، بتفقد أعمال تشغيل السن بشارع الإسكندرية والذي يُعَد محوراً حيوياً للمحافظة، حيث يربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية متجهاً إلى ميدان المحطة والسيد البدوي كما سيساهم في تقليل الكثافة المرورية داخل مدينة طنطا ،والذي تم تطويره بتكلفة إجمالية ١٨ مليون جنيه.

 

وخلال الجولة ، وجه المحافظ بفض سوق قحافة ورفع كافة الإشغالات المتعدية على شوارع المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارات المخالفة.

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع العاصمة

IMG-20210510-WA0030
IMG-20210510-WA0030
IMG-20210510-WA0031
IMG-20210510-WA0031
IMG-20210510-WA0034
IMG-20210510-WA0034
IMG-20210510-WA0032
IMG-20210510-WA0032
IMG-20210510-WA0033
IMG-20210510-WA0033
IMG-20210510-WA0029
IMG-20210510-WA0029
مشروعات رصف الغربية محافظ الغرببة أعمال التطوير تحسبن خدمات أرواح المواطنين

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد المراكز والمدن لضمان التزام مواطنيها بإجراءات الوقاية من كورونا

ترشيحاتنا

ابحث مع والدها.. نورهان متغيبة عن المنزل منذ 15 يوما

نجاح عملية إنقاذ حوت قبل وفاته...فيديو

لا بديل عن الفوز.. كارتيرون يفاجىء الأهلى فى القمة 122

إصابة مدني في استهداف مروحية إسرائيلية لمنزل في القنيطرة

السعودية تسجل 986 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا

مارسيلو يعادل رقم روبرتو كارلوس مع ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

دواء وليس لقاحا..هاني الناظر: علاج جديد يخلصنا من فيروس كورونا اللعين

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

مازالت فى المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

محافظ بورسعيد يشارك في تشييع جثمان البطل محمد مهران

سعر و مواصفات سوزوكي بالينو 2021 في مصر .. صور

مواصفات سيارات مبادرة الإحلال الأكثر إقبالا .. صور

فيديو

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. كيف أصبح أشرف السعد مليارديرًا؟

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ