بعد توجيهات الرئيس بتعزيز الاستثمار.. برلمانية : الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية الدائم

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بشأن تعزيز الاستثمار الصناعي الوطني بالاشتراك مع خبرات القطاع الخاص، مؤكدة أنه قرار صحيح في وقت سليم.

وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، ان زيادة الصناعة الوطنية، يساهم بشكل كبير في سد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، ويأتي كل ذلك في إطار تتفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي التي بدأت الدولة في تنفيذه خلال الشهور الماضية، والتي تعتبر خطوة مهمه للغاية لتطوير قطاعات الاقتصاد المصري، مشيرة إلى ان الحكومة عازمة على استكمال طريق الإصلاح بشكل مستمر.

وأكدت أن قطاع الصناعة الوطنية يعد قاطرة التنمية الاقتصادية ودفع النمو الصناعى، مطالبة بوضع آليات للتعاون الجاد بين القطاع الحكومة والخاص للعبور ببرنامج الإصلاح الاقتصادي إلى بر للامان، خاصة وأن الصناعة الوطنية شهدت الكثير من التهميش خلال السنوات الماضية ولكن حان الوقت لازدهارها من جديد.