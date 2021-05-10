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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القوات المسلحة المصرية

عادل العمدة يوضح أهمية التدريبات المشتركة بين القوات المصرية والفرنسية

اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن التنسيق الذى يتم بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة فى إطار تنفيذ بعض المهام التدريبية يهدف إلى  تبادل الخبرات ووضع رؤية واقعية للأحداث المشتركة التى تحيط بالدولتين.


وأضاف "العمدة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعاون العسكري المصرى الفرنسي هو تعاون ممتد وله عمقه، ولذلك يوجد تنسيق مستمر ودائم بين الجانبين.
 

وفى سياق أخر، نفذت القوات البحرية المصـرية والفرنسية تدريب بحرى عابر فى نطاق الإسطول الجنوبى ، بالإضافة إلى تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية للتدريب المشترك "رمسيس ـــ 2021" بأحد القواعد الجوية المصرية.

 

ونفذت القوات البحرية تدريبًا بحرياً عابراً بإشتراك الفرقاطة المصرية "سجم الفاتح" مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية “شارل ديجول" فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى ، وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة والتى تحقق الإستفادة القصوى لكلا الجانبين .

 

يأتى ذلك بالتزامن مع تنفيذ عناصر القوات الجوية المصرية والفرنسية التدريب المشترك "رمسيس ـــ 2021" حيث إشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية والطلعات الجوية المشتركة وذلك بمشاركة مجموعة من أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة.

 

تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، فضلاً على دعم الجهود الخاصة للإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.

 

كما يأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

 

اللواء عادل العمدة التعاون المصرى الفرنسي العسكري الطائرات مصر وفرنسا

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