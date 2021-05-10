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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللي مالوش كبير الحلقة 27 .. مشهد قتل مالك الخديوي يغضب جمهور السوشيال ميديا

مشهد قتل مالك الخديوي
مشهد قتل مالك الخديوي في اللي مالوش كبير

شهدت أحداث الحلقة 27  من مسلسل اللي مالوش كبير ، مشهدا قاسيا علق عليه جمهور العمل على السوشيال ميديا، وتم تداوله بكثرة وكانت ردود الفعل غاضبة وتطالب بالثأر ومكافحة الغدر. 

 

قتل مالك الخديوي 

 

جمع أعداء سيف الخديوي بعضهم واتفقوا على آذيتهم في مالك الخديوي شقيقه، وبالفعل وضعوا الخطة واستطاع حمزة الذي يعمل ضمن فريق شقيقه لكنه يكن له الضغينة، أن يستدرك الشاب إلى مكان قتله. 

 

وأرسل حمزة رسالة إلى مالك الخديوي من هاتف مينا، وطلب منه ملاقاته في مكان غامض، وعند وصوله وجد حمزة في طريقه ، وصعد معه داخل منزل ليتفاجأ بأنها مؤامرة يتشرك فيها رفعت الذهبي وحسن أبو خاطر ورجالهما. 

حاول مالك الخديوي الاستنجاد برفعت الذهبي لتخليصه منهم لكنه تخلى عنه لأنه العقل المدبر لهذا الحادث، ورغم محايلاته أجبروه على قول الشهادتين قبل ذبحه في مشهد كان مؤلما ومؤثرا جدا. 

ألقت العصابة جثمان مالك الخديوي أمام منزل شقيقه سيف الخديوي وزوجته غزل، ليجده أحد رجاله وتنتهي الحلقة بهذه الصدمة. 

جاء ذلك ردا على قتل سيف الخديوي لمساعد حسن أبو خاطر، وحقد رفعت الذهبي عليه لزواجه من قدرية قبله ضمن أحداث مسلسل اللي مالوش كبير .

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الصدمة التي أحدثها المشهد دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالثأر لحق مالك، وفي الوقت نفسه تساؤل الكثيرون حول قدرة المؤلف عمرو محمود ياسين على كتابة مثل هذا المشهد ليقدمه ابنه في الحقيقة وهو محمود عمرو محمود ياسين. 

الجد والحفيد 

مسلسل اللي مالوش كبير يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

 

 

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