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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحفيين العرب: إخراج الفلسطينيين بالقوة يستهدف تهويد القدس

الاتحاد العام للصحفيين
الاتحاد العام للصحفيين العرب

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة خلال الأيام الأخيرة على مدينة القدس.

 

وقال الاتحاد فى بيان قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة خلال الأيام الأخيرة بالهجوم على مدينة القدس الشرقية وخاصة حي الشيخ جراح وعملت على إخراج السكان الفلسطينيين بالقوة بهدف تهويد المدينة ، كما قامت هذه القوات باستباحة بعض ساحات المسجد الأقصى وكذلك شن اعتداءات وحشية على الصحفيين الفلسطينيين. 

 

وأضاف البيان أن هذه الاعتداءات الغاشمة من جانب قوات الاحتلال تم إدانتها من كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة حيث أنها تتعارض تماما مع القانون الدولي وحقوق الإنسان. 

 

ويؤكد الاتحاد العام للصحفيين العرب تضامنه الكامل مع الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني البطل فى المحافظة على أراضيه وحقوقه المشروعة والدفاع عنها بكل قوة. 

 

ويدعو الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الأعمال البربرية من جانب قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

 

نقابة الصحفيين تحيي نضال الشعب الفلسطيني

ويذكر أن أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة قد أصدر بيانا بخصوص العدوان الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى، جاء فيه، أن النقابة الصحفيين المصرية تحيى نضال أهالي القدس العربية الأبطال، ضد عدوان دولة الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المحتلين، ومحاولاتها المدانة لتهجيرهم وتغيير التركيبة السكانية للمدينة ومصادرة منازل المقدسيين لصالح المستوطنين المغتصبين، يعد انتهاكاً فادحا ومرفوضا لكل مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، واستمرارًا عدوانيا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

 

وأضاف ضياء رشوان فى بيان له :" إذ تشد نقابة الصحفيين على أيادي أهالي القدس المحتلة الذين رووا بدمائهم الأرض المقدسة وتصدوا دفاعا عنها بصدورهم العارية لسلاح جيش وأمن المحتل، تعلن عن تضامنها الكامل مع حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وتندد بشدة بممارسات دولة الاحتلال التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم". ولفت الى أن نقابة الصحفيين تدعم نضال وصمود أهل فلسطين في كل مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين الداخل.

 

وطالبت نقابة الصحفيين في بيانها، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الغاشم على الأرض والأرواح.

 

وأكدت النقابة في بيانها، أنه بهذه المناسبة مجددا على كل قرارات جمعياتها العمومية السابقة الخاصة، والتزام كل أعضائها بها، بحظر كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال.

صحفيين العرب الاحتلال الاسرائيلي القدس لمسجد الأقصى الفلسطينيين

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