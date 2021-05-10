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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تسجل 986 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 986
السعودية تسجل 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة

سجلت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية 986 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في السعودية إلى  427370 حالة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1076 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 410,816 حالة شفاء.

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وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7085 حالة وفاة.

 

وكشفت الصحة السعودية عن أن عدد الحالات النشطة بلغ 9469 والحالات الحرجة 1341 حالة.

 

كانت السعودية أكدت أن الحصول على لقاح فيروس ‏كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات إلى مقرات العمل، مشيرة إلى أن ذلك يشمل جميع ‏القطاعات "العام، الخاص، غير الربحي".‏

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