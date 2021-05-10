إصابة مدني في استهداف مروحية إسرائيلية لمنزل في القنيطرة

إعلام سوري:

أفادت وكالة سانا السورية، أن مروحية إسرائيلية استهدفت منزلاً في موقع عين التينة المحرر غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي.

وقالت الوكالة، أن القصف أسفر عن إصابة مدني تم نقله إلى مشفى القنيطرة، ولم تذكر الوكالة حالته أكانت حرجة أم في وضع مطمأن.

ويأتي الاستهداف الإسرائيلي بعدما قام الجيش الإسرائيلي منذ نحو أسبوعين بعملية في سوريا.

وقال وقتها الجيش: "رصدت قوات جيش الدفاع إطلاق صاروخ أرض جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب".

وأضاف: "ردا على ذلك ضرب الجيش الإسرائيلي البطارية التي أطلق منها الصاروخ وبطاريات صواريخ أرض جو أخرىداخل الأراضي السورية".

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية، أفادت في وقت سابق عن ذلك بدوي صفارات الإنذار قرب قرية ابو قرينات على مسافة بضعة كيلومترات من مفاعل ديمونا النووي.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أن صفارات الإنذار دوت في أبو قرينات بالقرب من ديمونة في جنوب إسرائيل. لكن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال، قبل أن يؤكد أن الصاروخ سقط في النقب، إن الصاروخ "تجاوز هدفه وانزلق نحو إسرائيل ولم يطلق ليستهدف منطقة معينة في إسرائيل".



وأوردت وكالة الأنباء السورية سانا أنه "حوالي الساعة الواحدة و38 دقيقة من الفجر (قبل أكثر من أسبوعين ) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط فى محيط دمشق".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها" مشيرة إلى "جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".

كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الأراضي السورية شهدت قبل أكثر من أسبوعين، قصفاً إسرائيلياً، حيث ضربت انفجارات عنيفة منطقة الضمير شرقي العاصمة السورية دمشق، ناجمة عن صواريخ إسرائيلية طالت قاعدة للدفاع الجوي التابع للحكومة السورية، مشيرا إلى أن تلك الضربات تمكنت من تدمير بطاريات للدفاع الجوي.

وخلال السنوات العشر الماضية قامت إسرائيل بغارات كثيرة على الأراضي السورية وكانت في كثير من الأحيان تتصدى لها الدفاعات السورية أو يفلت القصف منها، وغالبًا ما كانت الضربات العبرية تستهدف أهدافًا إيرانية في سوريا.