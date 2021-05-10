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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجاح عملية إنقاذ حوت قبل وفاته...فيديو

إنقاذ حوت
إنقاذ حوت

يقدم رجال الإنقاذ حول العالم قصص إنسانية ملهمة بشكل يومي، خاصة فيما يتعلق بإنقاذ الحيوانات العالقة في مكان ما.

وهذه المرة، عكف رجال الإنقاذ على تحرير "حوت" صغير السن تقطعت به السبل في نهر التيمز جنوب غرب لندن.
 

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" البريطانية، وصل فريق الإنقاذ الى الموقع في مدينة ريتشموند البريطانية، بعد فترة قصيرة من رصد حوت عالق بالنهر مساء أمس الأحد.

وأظهر مقطع مصور حشداً صغيراً من الناس يتجمعون لمتابعة عمل الفريق خلال تحرير الحوت من الهويس، ثم وضع عوامة صفراء اللون ضخمة حوله.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الفريق نجح بعد قرابة أربع ساعات في نقل الحوت إلى مكان أكثر أماناً.

وأضافت إن طبيباً بيطرياً سيفحص الحوت، وهو من فصيلة حوت المنك، قبل إطلاق سراحه.
 

الإذاعة قصص انسانية حول العالم حيوان انقاذ الحوت رجال الإنقاذ

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