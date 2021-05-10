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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

مجدي البدوي : ممارسات الإحتلال في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح إرهاب مرفوض

اتحاد عمال مصر
اتحاد عمال مصر

دعا مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، المجتمع الدولي بكافة مؤسساته المعنية بإتخاذ قرارات وإجراءات عملية ضد ممارسات الإحتلال الإسرائيلي على خلفية اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، ومحاولة منع المصلين من أداء صلواتهم، مطالبا الجامعة العربية بتفعيل كافة أسلحتها المشروعة ، لوقف ذلك العدوان الذي يستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من بيوتهم وممتلكاتهم في حي الشيخ جراح وباقي أحياء المدينة والإعتداءات الوحشية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك.


ووصف مجدي البدوي رئيس النقابة العامة في تصريحات صحفية اليوم الإثنين ، ممارسات الإحتلال الجديدة بالإرهاب، مؤكداً على رفضه  وإستنكاره لسياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة، أو مصادرة أراضي جديدة أو تهجير الفلسطينيين مثلما يحدث في حي الشيخ جراح، واصفا ما يحدث بالانتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

مبادرة السلام العربية الاحتلال الاسرائيلي الجامعة العربية المسجد الأقصى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الشيخ جراح سياسة الاستيطان الشرطة الإسرائيلية

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