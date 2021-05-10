تأجيل الدورة الخامسة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

مهرجانات سينمائية

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تأجيل انعقاد دورتها الخامسة التي كان مقرر لها أن تعقد في الفترة من 28 مايو إلي 2 يونيو، وذلك بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق نشاط المهرجانات الفنية في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة المهرجان أن الموعد الجديد سيتم الإعلان عنه فور صدور قرار رئيس الوزراء بعودة النشاط مرة أخري وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للمهرجانات.

وأوضحت إدارة المهرجان أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالدورة الخامسة، من حيث اختيار الأفلام ولجان التحكيم ودعوة الضيوف الأجانب، وشددت علي أنها تلتزم بتطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ علي صحة المواطنين.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبرعاية محافظة أسوان والمجلس القومي للمرأة وجامعة أسوان ونقابة السينمائيين ومؤسسة أكت، ويكرم في حفل الافتتاح النجمتين إلهام شاهين ودنيا سمير غانم وفي حفل الختام المخرجة ساندرا نشأت والمخرجة الفلسطينية نجوي نجار.