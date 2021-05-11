سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-5-2021

استقرت اسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11-5--2021، علي مستوي الاعيرة الذهبية المختلفة رغم قدوم عيد الفطر المبارك؛ بعد ان شهد المعدن الاصفر ارتفاعا بمعدل 15 جنيها أمس .

وسجل أعلي سعر لجرام الذهب من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 792 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 905 جنيها . جنيهات.



ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط في أعيرة الذهب نحو 679 جنيها .



وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 528 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه و كيلو الذهب حوالي 905.143 ألف جنيها

اسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.