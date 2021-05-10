بعد تحرير 314 محضرا تموينيا.. محافظ المنوفية يشدد على استمرار شن الحملات المكبرة

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن تحرير 314 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن الحملات التموينية التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على الأسواق والمخابز والمحلات العامة و التجارية ومنافذ البيع بالمحافظة ، مشددا على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة وذلك مع حلول عيد الفطر المبارك .



وأوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن القضايا التي تم ضبطها تنوعت ما بين (157) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و (157 ) محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي ومخالفات أخرى .



وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إلى أنه من أبرز القضاياالتى تم ضبطها ، تحرير (3) محاضر جنح بمركز ومدينة قويسنا أحدهم ضد صاحب مخزن مواد غذائية لإدارته النشاط بدون ترخيص وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر وضبط 40 كرتونة مواد غذائية بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها ، والأخر ضد صاحب مصنع ملابس جاهزة لحيازته مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر ويعمل بدون ترخيص والتحفظ على 44 ماكينة خياطه و 6000 متر قماش ، وكذا تحرير محضر ضد مصنع كرتون لحيازته مواد خام مجهولة المصدر وضبط 3طن و 500 ورق كرتون خام ، 9000 علب كرتون فارغة .



وأضاف "الجمال" أنه تم تحرير (3) محاضر بناحية شبين الكوم أحدهم ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية ميت خاقان لممارسة النشاط بدون ترخيص وضبط طن و 950 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر ، فضلاعن تم تحرير محضر ضد صاحب محل زيوت وشحومات سيارات لتجميعه مواد بترولية بهدف اعادة بيعة بالسوق السواء بهدف التربح والتحفظ على 1200 لتر بنزين 80 ، وكذا تحرير محضر ضد المدير المسئول عن محل مستحضرات تجميل لحيازته وعرضة للبيع منظفات صناعية مجهولة المصدر وضبط 1400 عبوة .