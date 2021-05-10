العثور على طفل حديث الولادة بجوار مسجد بإحدى قرى نبروه

عثر سائق على طفل حديث الولادة ملقى بجوار مسجد، بإحدى قرى مركز نبروه في محافظة الدقهلية.



وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة نبروه من إدارة شرطة النجدة عن بلاغ تامر.ع.ع. (39 عاما-سائق)، مقيم قرية كفر الأبحر دائرة مركز نبروه، بعثوره على طفل ذكر حديث الولادة.



وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البللغ والفخص تبين ان الكفل ذكر حديث الولاده والحبل السري مربوط، وملقى بجوار مسجد العزبة الحمراء، ويرتدى ملابسه وملفوف ببطانية، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.



فيما تتم إيداع الطفل بمستشفى نبروه المركزي لتقديم الرعاية اللازمة له، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2221 إداري مركز نبروه، وجار استكمال الفحص وتحديد والدة الطفل والعرض على النيابة العامة.