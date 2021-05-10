وزيرة الثقافة تشارك فى جنازة الموسيقار العالمى عبده داغر ..فيديووصور

وصلت منذ قليل الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إلى مسجد الحصرى بأكتوبر للمشاركة فى جنازة الموسيقار العالمى عبده داغر بحضور الاهل والاقارب .

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الموسيقار العالمى عبده داغر الذي غيبه الموت اليوم الاثنين 10 مايو عن عمر يناهز 85 عاما.

وقالت إن عالم الابداع فقد أحد أهم نغماته الأصيلة وعبقرية فنية متفردة ، مشيرة إلى ان الراحل امتلك مفاتيح أسرار الموسيقى وخباياها.

وأضافت أن عبده داغر خلق اسلوبا مميزا فى العزف تحول الى منهجًا علميًا يتم تدريسه فى المانيا ، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الموسيقار عبده داغر ولد في مدينة طنطا عام 1936 تعلم العزف على آلة العود فى سن السابعة ثم جذبته آلة الكمان وتعلمها فى سن العاشرة، بعدها عمل عازفا فى فرق العديد من مشاهير الغناء المصرى منهم أم كلثوم ، محمد عبد الوهاب ومحمد عبد المطلب ، أسس مع الموسيقار عبد الحليم نويرة فرقة الموسيقى العربية وتولى الإشراف على بيت الكمان الشرقي التابع لمركز تنمية المواهب بالأوبرا ، حصل على العديد من الجوائز العالمية منها جائزة باديب للهوية الوطنية من المملكة العربية السعودية وألف داغر العديد من المقطوعات الموسيقية، منها "الشباب، النيل، ليالى زمان، ابتهالات، المشربية، اختانون، الريشة والكمان، ومصر.

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