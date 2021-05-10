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رئيس التحرير
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أخبار البلد

جهازان جديدان للتحليل الكروماتوجرافي للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والأغذية

صدى البلد

أعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، عن إضافة أحدث جهازين، للتحليل الكروماتوجرافي، بقسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية, وذلك بهدف زيادة  القدره الاستعابية وتطوير وإضافة تحاليل جديدة بالقسم، لتلبية احتياجات هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي والأسواق الخارجية.

 

ومن جهتها قالت الدكتورة هند محمود مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن ذلك يأتي استمراراً لاستكمال خطط تطوير وتحسين الخدمات المختلفة التي يقدمها المعمل لعملائه، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأشارت عبداللاه، إلى أهمية تطوير قسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية نظراً لمتطلبات الجهات الرقابية والأسواق الخارجية والتي تزايدت خلال الآونة الأخيرة، لافتة الى انه من أهم التحاليل المستهدف إجراؤها باستخدام الأجهزة الجديدة طريقة تحليل الهيستامين في منتجات الأسماك والأسماك المعلبة، طريقة تحليل مجموعة فيتامين (ب) في أغذية الأطفال، طريقة تحليل برومات البوتاسيوم فى الدقيق و المخبوزات، وطريقة تحليل الأكريلاميد في الأغذية، طريقة تحليل فيتامينات أ ود و هـ و ك في العديد من المنتجات، فضلا عن عدد من التحاليلم، و مجموعة كبيرة من مضافات الأغذية.

وأضافت مدير المعمل، أن إدارة المعمل تسعى جاهدة إلى تنفيذ خطة وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية من خلال الإستمرار في استكمال خطط التطوير الشاملة في المعمل لخدمة القطاع الزراعي وقطاع الغذاء في مصر.

الزراعة الحجر الزراعى سلامة الغذاء هيئة سلامة الغذاء القصير المعمل المركزي التحاليل

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