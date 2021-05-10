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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغاني 2021

شاكب راكب.. أغنية جديدة للمطرب أحمد حليم

صدى البلد

يستعد المطرب الشاب أحمد حليم، لطرح ڤيديو كليب لأغنيته الجديدة "شاكب راكب" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك أول أيام عيد الفطر المبارك.

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أغنية"شاكب راكب" من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع طارق عبد الجابر، ومن 
إخراج وإنتاج شركة غاليديا، و تعتمد الأغنية على الريتم المقسوم الذي تصاحبه حاله من البهجة والفرح حيث تتناسب الأغنية مع الأجواء الصيفية.

وتشهد أغنية "شاكب راكب" التعاون الأول بين حليم والملحن أحمد زعيم، وتكون الأغنية ضمن أغاني الألبوم الثاني لأحمد حليم، حيث يتعاون فيه مع عدد كبير من كبار الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم محمد النادي، سامح كريم، طارق عبد الجابر، أحمد عبد السلام، أسامه عبد الهادي، أحمد سامي، نور عبدالله، هاني صارو، والمقرر طرحه خلال الأشهر القليلة المُقبلة.

جدير بالذكر أنه من آخر أعمال حليم، أغنية "يا مسكر"   وهي من كلمات الشاعر أحمد عبد النبي، وألحان رامي منسي، وتوزيع اسامة عبد الهادي، ومن انتاج شركة غاليديا التى قامت مؤخرا بتصوير الأغنية كفيديو كليب عقب تحقيق الأغنية انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

عيد الفطر المبارك عيد عيد الفطر يوتيوب شاكب راكب أحمد حليم أحمد زعيم

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