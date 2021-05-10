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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان أسوان يعلن تأجيل دورته المقبلة تفاديا لإنتشار كورونا

مهرجان أسوان
مهرجان أسوان

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تأجيل انعقاد دورتها الخامسة التي كان مقررًا لها أن تعقد في الفترة من 28 مايو إلي 2 يونيو، وذلك بناء علي قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق نشاط المهرجانات الفنية في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت إدارة المهرجان أن الموعد الجديد، سيتم الإعلان عنه فور صدور قرار رئيس الوزراء بعودة النشاط مرة أخرى وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للمهرجانات.
 

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وأكدت إدارة المهرجان ، أن الموعد الجديد سيتم الإعلان عنه فور صدور قرار السيد رئيس الوزراء بعودة النشاط مرة أخري وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للمهرجانات.
 

وأوضحت إدارة المهرجان ، أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالدورة الخامسة، من حيث اختيار الأفلام ولجان التحكيم ودعوة الضيوف الأجانب، مشددة علي أنها تلتزم بتطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ علي صحة المواطنين.

 

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