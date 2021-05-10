تعليم الجيزة : 18 مايو بدء الامتحانات التكميلية لصفوف النقل
أصدر مجدى الجيار – مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، قرارا ببدء الامتحانات التكميلية لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي، وحتي الثاني الإعدادى بمدارس تعليم الجيزة خلال يومي 18 و 19 مايو الجاري .
جاء هذا القرار بناءاً علي الكتاب الدورى رقم 10 بتاريه 25/4/2021 ، والكتاب الدورى رقم 11 بتاريخ 5/5/2021 بشأن الضوابط العامة لإنهاء اتمام الفصل الدراسى الثانى.
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى خلال الفترة من 18 وحتى 22 مايو الجاري.
وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات بالمدارس .
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على إتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا .
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في وقت سابق ، عن مواصفات الامتحان التكميلي الذي سيتم عقده لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي "طلاب صفوف النقل" ، الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل ومن أدوا الامتحان ولم يحصلوا على 25% من الدرجة العظمى للمادة أو 50% من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية.
وقالت وزارة التربية والتعليم فى بين لها:
- يعقد هذا الامتحان التكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية.
- عدد أسئلة الامتحان التكميلي 15 سؤالا اختيار من متعدد لكل مادة.
- زمن الامتحان التكميلي قدره ساعة.
- يعقد الامتحان التكميلي بمعرفة المدرسة.
- لا يتجاوز عدد المواد أثناء عقد الامتحان التكميلي 3 مواد في اليوم الواحد.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.