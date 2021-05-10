صلاح عبد الله: لما بشوف حركتي ومشيتي في الشاشة بتصعب عليا نفسي

صلاح عبد الله من كواليس قصر النيل

نشر الفنان صلاح عبد الله صورة جديدة له من كواليس مسلسل قصر النيل وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و علق صلاح عبد الله علي الصورة قائلا: "لما بشوف حركتي ومشيتي في الشاشة بتصعب عليّا نفسي قوي، بس مابسكتلهاش وبقولها نحمد ربنا قوي قوي إلى ما لا نهاية على ما نحن فيه، ولسه يا نفسي قادر أصلب طولي وأشتغل".

يذكر ان الفنان صلاح عبد الله حل ضيفآ مع الإعلامي أحمد سالم فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس" وتحدث عن مفهوم الحرية.

وقال صلاح عبد الله خلال لقائه ببرنامج “لحظات جريئة”: “يجب أن نأخذ الحرية بمفهومها الصحيح والسليم، وليس المفاهيم الشائعة الخاطئة”.

وأضاف صلاح عبد الله، أن الحرية تعنى أن يقول الشخص رأيه بشكل محترم ومهذب ولا يحجر عليه أحد بسبب الاختلاف معه في الرأي.

وأوضح صلاح عبد الله، أنه لا مانع فى أن يرتدى الشخص الملابس التى يحبها بشرط ألا يؤذى الآخرين، وتحدث عن موقف لشخص كان يغني في أحد الأماكن وقال له شخص آخر “ارحمنا" فرد عليه قائلا "هذه حرية لسانى" فاعترض الشخص وقال له "حرية لسانك متتعداش حرية ودانى".

وأكد صلاح عبد الله، أننا نعيش فى مجتمع وسطى، قائلا: "مينفعش نروح يمين أوى ولا شمال أوى".