لإثارة البلبلة.. ضبط ٣ طلاب لتصويرهم فيديو على شريط السكة الحديد بالدقهلية

ألقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بمنطقة شرق الدلتا، القبض على 3 طلاب، لتصويرهم مقطع فيديو وقيامهم بنشره على مواقع التواصل، يظهر فيه أحدهم مستلقيا على شريط السكك الحديدية.



كانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا يفيد بورود المحضر رقم 2 أحوال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات منطقة شرق الدلتا، لمركز شرطة المطرية يتضمن ضبط كل من أيمن.م..م. (18 عاما-طالب)، وشقيقه أمجد (16 عاما-طالب)، وأنس.ه.ع. (18 عاما-طالب)، يقيمون قرية العصافرة دائرة المركز، إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ويوتيوب يتضمن قيام الأول بالاستلقاء على شريط السكة الحديد بمحطة سكة حديد العصافرة وقيام الثاني بتصويره.



كما ضُبط بحوزتهم كاميرا فيديو صغيرة، وهاتف محمول، كارت ذاكرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، لزيادة نسبة المشاهدة على القناة الخاصة بالأول لتحقيق مكاسب مالية من المشاهدة.



وقيد المحضر رقم 1033 إداري مركز المطرية، وجار العرض على النياية العامة.

