تنسيقية شباب الأحزاب تصطحب السيدة الأمريكية في جولة بالمتحف المصري «صور»

قامت السيدة الأمريكية جلوريا، بزيارة المتحف المصري اليوم برفقة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يتضمن كلًا من شريف الرفاعى وسلمي الصرتي، وكان المتحف هو نقطة انطلاق الموكب الملكي لملوكنا العظماء، والذي شاهدته السيدة جلوريا مما جعلها حريصة علي زيارة المكان الذي خرج منه الملوك المصريون بعد أن تواجدوا به لعقود طويلة.

وتستمر التنسيقية بتحقيق حلم السيدة جلوريا في زيارة جميع المعالم السياحية بمصر، البلد الذي تمنت زيارته وجاءت إليه من الجانب الآخر للكرة الأرضية، وذلك من منطلق حرص التنسيقية علي معرفة العالم بعراقة مصر وكرم المصريين.

جدير بالذكر أن السيدة جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، وقامت التنسيقية علي الفور بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولي ووضع برنامج سياحي يليق بحلمها الكبير.