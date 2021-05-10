ما حكم ستر الرأس للرجل في الصلاة؟ .. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "ما حكم ستر الرأس للرجل في الصلاة؟".

وأجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء عن السؤال قائلة: إنه يستحب ستر الرأس في الصلاة للرجل بعمامة وما في معناها، واستحباب ذلك أكيد بالنسبة للإمام؛ لأنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك يصلي.



وأكدت عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية أن تغطية الرأس في الصلاة بالنسبة للرجل ليست من أركان الصلاة، وتصح الصلاة من غير ستر الرأس، ولكن سترها من المستحبات التي يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها.

حكم صلاة الرجل بالفانلة الحمالات والبيجاما



قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للرجل الصلاة مرتديا الفانلة الحمالات، لأن عورة الرجل من سرته إلى ركبتيه.



وأضاف في فتوى له، أن الإمامين البخاري ومسلم رويا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ).



وأشار إلى أن الفانلة الحمالات التي يرتديها الرجل، تكون على كتف الإنسان وهو ما يزيل الوصف المذكور في الحديث.



وتابع: ولكن من باب الأولى الالتزام بقوله تعالى "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد".



حكم الصلاة بـ شورت فوق الركبة

وأكد «شلبي» أن صلاة الرجل بشورت تحت الركبة؛ جائزة ما دام لم يُظهر شيئًا من عورته في جميع حالات الصلاة، مؤكدًا أن عورة الرجل من سرته إلى ركبتيه.



وأضاف «أمين الفتوى» ردًا على سؤال: "ما حكم الصلاة بـ شورت فوق الركبة؟"، أن الركبتين إذا كانتا ظاهرتين من الشورت، فلا تصح الصلاة؛ لأنه سيترتب على ركوعه أو سجوده ظهور شيء من عورته، مؤكدًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة.