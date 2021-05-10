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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار أسوان يستقبل أحدث أجهزة الاختبار السريع لكشف مصابي كورونا

وصول أجهزة الكشف
وصول أجهزة الكشف عن فيروس كورونا بأسوان

استقبل مطار أسوان الدولى والموانئ البرية والحدودية أحدث أجهزة للكشف وتحليل إجراء الاختبار السريع لمصابى فيروس كورونا "كوفيد 19" وذلك للمساعدة فى الكشف عن الحالات القادمة من الدول خارج مصر سواء من المصريين أو الأجانب.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان بأنه تم توفير جهازين تحليل للاختبار السريع أحدهما للعمل بمطار أسوان الجوى، والآخر بالمنافذ البرية والحدودية الأخرى للقادمين من دول الهند والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 

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وأشار الدكتور أبو المجد أن ذلك بجانب الاستمرار فى تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1684 لسنة 2020 بحظر دخول جميع القادمين إلى جمهورية مصر العربية من المصريين أو الأجانب سواء برا أو بحرا أو جوا دون أن يكون القادم مصحوبًا بما يفيد بإجراء تحليل "بى سى آر" للكشف عن فيروس كورونا المستجد "نتيجة سلبية".

 

وتابع بأن ذلك يأتى فى إطار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحى بالمطارات الجوية والموانئ البحرية والمعابر البرية نحو تنشيط وتشديد إجراءات الرقابة الصحية المقررة حيال الركاب ووسائل النقل والبضائع والأمتعة الشخصية القادمة من دول الهند والبرازيل ودول أمريكا اللاتينية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة دون أى استثناءات وفى إطار احكام الرقابة الصحية وتطبيق إجراءات التشغيل القياسية المقررة وفقًا لتعريف الحالة المشتبه لفيروس كورونا.

 

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه خلال الفترة القادمة سيتم تنفيذ حركة محليات جديدة حيث أنه جارى التقييم الشامل لكافة القيادات من خلال النزول للشارع والإلتحام مع مشاكل المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، قائلاً بأننى لن أتحمل فواتير تقاعس وإستهتار بعض المسئولين غير المدركين لمهام عملهم ، وخاصة أن الجميع يحصل على رواتبه نظير خدمة المواطن ، وبالتالي غير مسموح بالتقاعس والأخطاء التي لها تأثير مباشر على المواطن الأسوانى وهو الذى سيتواكب مع قيام المحافظة بالمرور الميدانى المفاجئ لرصد أي سلبيات والمحاسبة الفورية عليها  .

 

وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه جارى الإستعداد لتطبيق خطة المحافظة من أجل تخصيص بايكات ومحلات السويقات الجديدة للباعة الجائلين للحد من ظاهرة الإشغالات في الشوارع وذلك بعد الإنتهاء من الدراسة الأمنية ، موجهاً إدارة مرور أسوان بتشديد السيطرة على عربات التوك توك وتنفيذ خطة ترقيم العربات بخطوط سير محددة .

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أسوان اخبار محافظة اسوا محافظة أسوان مطار أسوان الدولي الموانئ البرية

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