الدولار يتراجع في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك..تفاصيل

ارتفع مركز الجنيه المصري أمام الدولار في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بمعدل قرشا واحدا.



وهبط الدولار أمام الجنيه علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية بمعدل قرشا واحدا بالتزامن مع قدوم عيد الفطر واجازة الجهاز المصرفي في مصر.



وأعلن البنك المركزي المصري عن وصول متوسط سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيها للبيع .



وسجل أدني سعر لـ الدولار نحو 15,6 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك “ الاهلي المصري، مصر، الاسكندرية”.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه لللبيع في بنوك “ الاهلي اليوناني، العقاري المصري العربي، البركة الاسلامي، الاهلي المتحد، سايب، المصري لتنمية الصادرات ، ABC، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، مصر ايران للتنمية، التجاري الدوليCIB”.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15,62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ بلوم، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدوليAIB، قناة السويس، المشرق، التعمير والاسكان، عودة، الكويت الوطنيNBK، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، ابوظبي الاول،قطر الوطني الاهلي QNB،الاستثمار العربي ، HSBC”.



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ مصرف ابوظبي الاسلامي، الامارات دبي الوطني، العربي، وفا”.

وبلغ سعر الدولا ر مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في البنك الاهلي الكويتي ،

اعلي سعر لـ الدولار



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الاسلامي

