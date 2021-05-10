بتر كف عامل بسبب ماكينة درس الأرز في المنصورة

تسببت ماكينة درس الأرز، في بتر كف عامل بقرية ميت محمود التابعة لمركز المنصورة، في الدقهلية.



وكان إخطارا ورد لمديرية امن الدقهلية بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول عوض.أ.ا. (50 عاما-عامل)، مقيم قرية ميت محمود، التابعة للمركز مصابا ببتر بكف اليد اليسرى.



وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال شاهد عيان، قال إنه أثناء قيامه بالعمل على ماكينة درس قش الأرز بأرضه الزراعية، جذبت الماكينة يده مما أدى إلى حدوث إصابته.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 36 عوارض مركز المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.