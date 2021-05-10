بعد رباعية سيراميكا .. قرارات عاجلة من إدارة بيراميدز تجاه اللاعبين

قررت إدارة بيراميدز توقيع عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الفريق، مع إيقاف صرف مستحقاتهم، بعد الخسارة الفادحة أمام سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين، أمس الأحد، في الدوري المصري الممتاز.

وسيستمر هذا الإجراء لحين تحسن النتائج، وتحقيق الانتصارات محليا وقاريا في المباريات المقبلة.

كما عقد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، جلسة عاصفة مع الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، بحضور المدير الرياضي هاني سعيد، للوقوف على أسباب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها الفريق.

وأكد المهندس ممدوح عيد أن الإدارة لن تقبل بأي هزيمة جديدة محليا، في ظل الدعم الهائل الذي تقدمه للجهاز الفني واللاعبين، مع ضرورة تجاوز إنييمبا النيجيري، في ربع نهائي الكونفيدرالية.



ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الإنتاج الحربي في الخامسة من مساء يوم ١٩ مايو الجاري على استاد السلام في إطار مباريات الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز.