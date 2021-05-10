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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

هيئة قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر

صدى البلد

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ، وجميع مستشاري الهيئة ، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، أعاده الله عليه ومصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.


وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة ، في بيان له اليوم ، على تأييدهم ودعمهم لما يقدمه الرئيس والحكومة المصرية من جهود مخلصة لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري لتحقيق الازدهار والرخاء والأمن والأمان في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة، سائلين المولى عز وجل أن يعين الجميع في عملهم نحو تحقيق تلك الآمال والطموحات المشروعة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .


وختم المستشار أبو بكر الصديق تهنئته قائلا: "حفظ الله الوطن قيادة وشعبا من كل شر وسوء وكل عام ومصرنا الحبيبة والأمة العربية والإسلامية في أمن وأمان وصحة وازدهار ومنعة.

قضايا الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الفطر المبارك

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