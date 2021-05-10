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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه سيلفرادو

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

شيفروليه سيلفرادو
شيفروليه سيلفرادو

 تسير شركة شيفروليه علي نفس خطي شركة فورد في سيارتها البيك آب فورد اف 150، والتي تستعد للحصول على نسخة كهربائية بالكامل، حيث تطور الشركة نسخة كهربائية بالكامل من شيفروليه سيلفرادو مع إعلانها عن ذلك رسميا.

 

شيفروليه  سيلفرادو الكهربائية مصممة من الألف إلى الياء، وسيتم بنائها على منصة Ultium الكهربائية بالكامل من جنرال موتورز، ولم تؤكد جنرال موتورز بعد المحركات التي ستتوفر بها، لكن السيارات الأخرى التي تستخدم نفس المنصة تمتلك قوة موتور تتراوح بين 625 و1,000 حصان.

 

الشاحنه شيفروليه  سيلفرادو الكهربائية ظهرت في تصميم تخيلي في وقت سابق، وهو ما قد تبدو عليه عند طرحها رسميا ، ووفقاً لرئيس جنرال موتورز، مارك رويس، فإنه سيتم بناء شيفروليه  سيلفرادو 1500 إلكتريك في مصنعها بولاية ميشيغان، وهو نفس المصنع الذي يتم تجميع جمس همر الكهربائية فيه.

 

ستكون شيفروليه  سيلفرادو الكهربائية أكثر عملية وأقل فخامة من جمس همر، وستوفر للعملاء مجموعة متنوعة من الخيارات، وعلى الرغم من أن موعد تدشينها لم يتم الإعلان عنه بعد، إلا أننا متأكدون أننا لن ننتظر طويلاً.

 

السيارة الجديدة gmc hummer سيصل قوة محركها حتي 1000 حصان و عزم 1600 نيوتن متر و ستتسارع من 0 الي 100 خلال 3 ثواني فقط و هو رقم هائل بالنسبة لحجمها وبالتالي ستكون اسرع من السيارات الصغيرة الخارقة السوبر كار. 

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