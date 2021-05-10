أخبار التكنولوجيا| هونر تحدد موعد إطلاق Honor Play 5 .. و اعرف سعر و مواصفات Zenfone 8 Mini

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها:

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Redmi K40 Gaming الخارق من ريدمى



كشفت تسريبات سعر وعدد من مواصفات هاتف الألعاب الخارق Redmi K40 Gaming الذي ستطلقه شركة ريدمى الصينية، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومى، حيث من المفترض أن يصدر خلال الأيام القليلة القادمة.

شاهد | قبل 48 ساعة على طرحه رسمياً.. تعرف على سعر و مواصفات Zenfone 8 Mini



بعدما أعلنت شركة Asus عن الميعاد الرسمي لإطلاق أيقونتها الخارقة Zenfone 8 Mini فى 12 مايو الجاري، ظهرت تسريبات شبه مؤكدة كشفت عن تفاصيل عدة عن الهاتف الجديد متمثلة فى المواصفات و السعر.

هونر تحدد الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها الرائدة Honor Play 5 .. مواصفات



أعلنت شركة هونر الصينية الموعد الرسمى لإطلاق سلسلة هواتفها Honor Play 5 الرائدة فى 18 مايو المقبل، حيث تأتى الهواتف مع عدد من الإمكانات المتميزة إضافة إلى السعر المناسب.



يفضل بعض محبي هاتف آيفون الذكي الأكثر شهرة فى الإصدارات صغيرة الحجم التى تلائم حجم كف اليد تماماً، بالإضافة للتصميم المبهر والأداء القوي، مثل هاتف آيفون 7، إلا أن المشكلة الوحيدة هي إرتفاع أسعار منتجات آبل.

لهذه الأسباب .. ظهور إيلون ماسك يتسبب فى تهاوى عملة دوجكوين المشفرة



ليس جديدا على رجل الأعمال الشهير، إيلون ماسك Elon Musk التأثير على سعر أسهم الشركات أو العملات المشفرة ، ففى الفترة الأخيرة أصبحت تصريحات ماسك بمثابة المؤشر الذى يتحكم فى حركة أسهم البورصة لأعلى أو أسفل بمجرد كلمة أو عبارة، وهذا تحديدا ما فعله ماسك فى الساعات القليلة الماضية لعملة Dogecoin دوجكوين المشفرة .

غير متوقع.. تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى



كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى، والذى من المتوقع أن تصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية فى شهر أغسطس القادم، سيتم إطلاقه بسعر رخيص للغاية، مقرنة بسابقه Galaxy Z Flip نسخة 5G ، والذى تم إطلاقه العام الماضى.