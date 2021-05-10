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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : عضو هيئة التدريس عامل أساسى في تطوير منظومة التعليم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان، العديد من الدورات التدريبية من قبل مركز التطوير الوظيفى ومركز تدريب تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وقطاع العلاقات الدولية، للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بهدف تطوير مهاراتهم ومواكبة التحول الرقمى للارتقاء بمستوى الجامعة ، والنهوض بالتصنيف الدولى لها .

 

وصرح الدكتور  ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تهدف من خلال هذه الدورات  إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة وفق رسالة الجامعة حيث يعد عضو هيئة التدريس هو أحد الأضلاع الأساسية في تطوير الجامعة، كما ينعكس  دوره بشكل مباشر على الطلاب و مستوى تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم بشكل مناسب.

 

وأشار نجم ، إلى أن تدويل التعليم من أهم المحاور التي يجب العمل عليها خلال المرحلة الحالية من خلال تدريب وتأهيل كافة الأفراد الواجب دمجهم فى التدويل لإدارة الأنشطة الدولية بكفاءة وفعالية ، وأكد على ضرورة وضع خطة توضح آلية تحقيق تدويل التعليم من خلال تأهيل الأفراد وإقناع القائمين على الجامعة بأهميته.


وصرح مسؤولى شئون الطلاب بالجامعة، بأنه تم إعلان كود الدفع الإلكترونى للمصروفات الدراسية لطلاب جامعة حلوان لضمان سرعة سدادها خاصة طلاب الفرقة الرابعة .  


ونوهت الجامعة ، إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين بسداد المصروفات الكترونيا ، القيام بذلك عن طريق اكواد الدفع الموجودة على الموقع الاتى لكل طالب : 


http://app2.helwan.edu.eg/helcode

 

وأشار مسؤولى شئون الطلاب، إلى أنه يجب على كل طالب بعد الدخول على الموقع تسجيل بياناته و اختيار كود الدفع الخاص بالفرقة الملتحق بها و معرفة المبلغ قبل سداده و بعد ذلك يتوجه إلى اقرب آلية دفع الكترونية خاصة بالجامعة . 


وقد فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسى ؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .
 

جامعة حلوان الدورات التدريبية التحول الرقمي رئيس جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس الدكتور ماجد نجم مركز التطوير الوظيفي

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