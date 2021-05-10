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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مطالبات بحل مشكلة تغطية الترع

زراعة البرلمان : مينفعش الرئيس يسير بسرعة القطار واحنا نشد العربية من الخلف

مجلس النواب
مجلس النواب

 شهد إجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، توجيه عدد من النواب إنتقادات، لمسئولى وزارة الرى، بسبب مشكلات تغطية الترع.

 

وانتقد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عدم وضوح ردود ممثلي وزارة الرى الحاضرين الاجتماع، موجها حديثه لأحد مسئولي الرى،: “لو حضرتك جاي بتوجه مسبق من البداية،  يبقى مفيش داعي لمناقشة طلب الإحاطة، ونطلب من الوزير بحث حل الموضوع”.

 

وتابع: "مينفعش الرئيس السيسى ، يسير بسرعة القطار السريع، واحنا  نشد العربية من الخلف،  مصر بتتغير، بيحصل فيها نهضة لم تشهدها من الاف السنين".

 

وأوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، وزارة الرى، بمخاطبة كل من وزارة التخطيط والتنمية المحلية، بشأن إتخاذ اللازم فى تغطية الجنابية اليمنى بترعة بسنديلة، وترعة البشوات بمركز بلقاس بالدقهلية.

 

وأوصت اللجنة بمنح وزارة الرى، مدة شهر، لتقديم دراسة حول تغطية ترعة المسلمانية بمدينة السنبلاوين، وتغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين- مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات تغطيات الترع، وهى طلبي إحاطة مقدمة من النائب وحيد قرقر، بشأن تغطية الجنابية اليمنى لترعة بسنديلة حتى قرية الغنامة - بمركز بلقاس- محافظة الدقهلية، وبشأن استكمال تغطية ترعة البشوات – مركز بلقاس – محافظة الدقهلية، وكذلك بشأن تغطية الجنابية اليمنى لبحر حفير شهاب الدين- مركز بلقاس- محافظة الدقهلية، نظرا لتغطيتها الفعلية أمام جميع القرى المارة بها، و طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العوضي، بشأن عدم استكمال تغطية 300 متر من ترعة السنبلاوين المارة داخل مدينة السنبلاوين.


وانتقد النائب وحيد قرقر، عدم قيام وزارة الرى بتنفيذ مشروع التغطية للترع المذكورة، رغم المخاطبات التي سبق وأصدرتها وزارة التخطيط منذ عام ٢٠١٨ بتوفير الاعتمادات اللازمة لها، واصفا ذلك بتقاعس وزارة الرى في تنفيذ الإعتماد المالى بخطابات موثقة من وزارة التخطيط.

 

ولفت قرقر ، إلى أهمية موقع ترعة البشوات التي تقع داخل أغلي منطقة ببلقاس، موضحا أن حال تغطية الجزء المتبقى منها، يمكن استغلال تلك المساحة واستثمارها جيدا، من خلال إقامة أي مشروعات تجارية تدر دخلا كبيرا.

 

وأيده في ذلك النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، مطالبا بضرورة توفير الاعتماد اللازم للتغطية، لاسيما وانها تقع داخل منطقة سكنية كبيرة، ويمكن الاستفادة من الأرض عقب تنفيذ التغطية.

 

وشدد اللواء أحمد العوضى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، على ضرورة التفريق بين الترع الواقعة داخل المدن وغيرها بالقرى، مشيرا الى ان الواقعة بالمدن لابد من تغطيتها وتوقير الاعتماد اللازم لها.

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