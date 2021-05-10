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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

بلطجة .. أهالى حدائق المعادى يستغيثون بالمسؤلين لهذا السبب

صدى البلد

يعانى أهالى حدائق المعادي من انتشار التكاتك أمام محطة مترو حدائق المعادي .

وقال محمد نور سكان شارع المطبعة بحدائق المعادي يعانون من انتشار التوك توك أمام محطة المترو وكوبرى المطبعة، ما يعرقل المارة في السير، بالإضافة إلى انتشار البلطجة بين سائقي التكاتك.

 

وناشد “نور” القائمين على الحى التدخل لمنع بلطجة التكاتك والزحام فى شوارع المنطقة . 


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