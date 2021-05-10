القمة 122 .. ماذا قدم كارتيرون فى مواجهات الأهلي

تتوجه أنظار محبي وعشاق كرة القد فى التاسعة والنصف مساء اليوم إلى استاد القاهرة لمتابعة الديربي الأشهر فى الوطن العربى بين الأهلى والزمالك فى القمة 122 بينهما فى بطولة الدورى والمواجهة الخاصة بين بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى وكارتيرون المدير الفنى للزمالك.

ويأمل الأهلى في تحقيق الفوز حتى يصالح جماهيره بعدما فقد العديد من النقاط خلال اللقاءات السابقة، وأبعدته عن صدارة جدول ترتيب الدوري.

فيما يأمل الزمالك في تحقيق الانتصار حتى يستمر في صدارة جدول ترتيب الدوري التي يبحث عن لقبها منذ آخر تتويج في موسم 2015.

مواجهات كارتيرون والأهلي

ونستعرض فى السطور الآتية تاريخ مواجهات باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك طوال مسيرته التدريبية أمام النادي الأهلي.

واجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك فريق الأهلي طوال مسيرته التدريبية 5 مباريات، منهم لقاءين أثناء تدريبه لفريق وادي دجلة، وثلاث مباريات مع الزمالك.

حقق كارتيرون الفوز على النادي الأهلي طوال الـ 5 مباريات، 3 انتصارات وخسر لقاءين، ونجح لاعبوه في تسجيل 6 أهداف في شباك المارد الأحمر، فيما تلقت شباكه أربعة أهداف.

كانت بداية مواجهات المدرب الفرنسي أمام الأهلي في عام 2016، وتحديداً الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز أثناء تدريبه لفريق وادي دجلة، وفاز وقتها بهدف نظيف قبل أن يخسر في لقاء الدور الثاني بهدفين مقابل هدف.

أما عن آخر المواجهات فكانت في الدور الأول من الموسم الجاري، ونجح الأهلي في الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، وسجل للمارد الأحمر وقتها محمد شريف "هدفين"، فيما أحرز هدف الفارس الأبيض الوحيد محمود عبد الرازق "شيكابالا."

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة.