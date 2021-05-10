أروى جودة تكشف أسرار مسلسل حرب أهلية

تحل الفنانة أروي جودة، اليوم الإثنين، ضيفة علي المذيعة إنجي على، فى برنامجها الإذاعي "نجوم رمضان اقربلك"، والذي يتم اذاعته عبر راديو "نجوم إف.أم"، وقناة "نجوم TV"، علي الهواء مباشرة الساعة العاشرة مساءً.

وتتحدث أروي جودة في الحلقة عن مسلسلها "حرب أهلية"، مع الفنانة الكبيرة يسرا، وأهم الكواليس التد حدثت اثناء التصوير، فضلًا عن أصعب المشاهد التي واجهتها، لاسيما وأن دورها في العمل كان صعب وُمركب نظراً لما تمر به الشخصية من تحويلات درامية عديدة، وتعلن اروي خلال الحلقة ان اعمالها الفنية الجديدة التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن برنامج "نجوم رمضان اقربلك" يذاع يومياً عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وتقدمه المذيعة إنجي على، الساعة العاشرة مساءً، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

انتهاء تصوير حرب أهلية

وانتهى فريق عمل "حرب أهلية" من تصوير جميع مشاهد المسلسل الذي ينافس حاليا في السباق الرمضاني.

وتواجد في لوكيشن التصوير يسرا، وأروى جودة، وجميلة عوض وعدد كبير من الفنانين المشاركين بالعمل.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، وتكتشف أنها قد تخسر كل شيء في لحظة ضعف، وتبدأ الأحداث والمفاجآت.

وجددت يسرا تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهما العام الماضى في مسلسل “خيانة عهد”.

جمال أروى جودة

وكانت نشرت الفنانة أروى جودة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة كاجوال مختلفة تبرز جمالها.

وتألقت بها أروى جودة، ببنطال كاجوال من الجينز، ومنسقه معه توب باللون الاسود مع كارديجان بسيط لاكمال ظهورها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت احمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل الذي يتناسب مع ظهورها اللافت.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارات، ووضعت عقد حول الرقبة مع ساعة لليد.