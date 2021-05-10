عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

13 مدرسة بمطروح تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال تفقد احدا المدارس

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مع المهندس حسن سلامة مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح المشروعات المنفذة والجارية وموقف التنفيذ لتوفير مزيد من المشروعات الخدمية والتنموية لأهالي مطروح خاصة في قطاع المنشآت التعليمية والصحية.

تعرف على استعدادات شركة مياه مطروح للصيف وعيد الفطر

محافظ مطروح يتابع أعمال الرش والتعقيم لمواجة كورونا

جامعة مطروح تنظم دورات تدريب للخريجين لإلحاقهم بسوق العمل

وأكد المهندس حسن سلامة مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح أنه تم تسليم 12 مدرسة بجميع مدن المحافظة بتكلفة 220 مليون، إضافة إلى أعمال رفع كفاءة وصيانة بتكلفة 25 مليون جنيه، مع تطوير أعمال بأكثر من 25 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح أنه جاري العمل في إنشاء 13 مدرسة بمدن المحافظة والإعداد لدخولها العام الدراسي القادم بما يخدم العملية التعليمية ويقلل نسبة الكثافة بالمناطق المستهدفة، إضافة إلى الحرص على جودة المنشآت التعليمية وتوفير نوعية متميزة من التعليم كـ"التعليم الياباني والرسمي المتميز للغات" للطلاب بمدن المحافظة.

وأوضح أن المدارس الجديدة التي تدخل الخدمة بمطروح ( مدرسة حدائق مطروح التجريبية، والمدرسة اليابانية بالكيلو 7، ومدرسة سعد بن أبي وقاص بقرية المثاني بالنجيلة، ومدرسة زاوية الأخوان، مدرسة وأدى أبو سمره بالضبعة، ومدرسة بق بق بالسلوم، ومدرسة مشندت بسيوة، ومدرسة الفاروق عمر، مدرسة علي بن أبي طالب، ومدرسة أبو عبيدة بن الجراح بالحمام، ومدرسة العلمين الثانوية، ومدرسة العلمين التجريبية المتميزة، ومدرسة أولاد يحيى تعليم أساسي ببرانى بالإضافة إلى أعمال إنشاء مبنى الإدارة التعليمية بمرسى مطروح.

وأشار إلى أنه جار إعداد وطرح أكثر من 10 مشروعات ابتداء من العام المالي الجديد، وتم طرح أعمال الصيانة للعام المالي الجديد، والتنسيق مع التربية والتعليم لخطة الصيانة الحالية وللعام الدراسي القادم.

وأشار مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح أنه إضافة إلى المنشآت التعلمية فإن فرع الهيئة يقوم بإقامة وإنشاء عدد من المراكز الصحية بمبادرة حياة كريمة بعدد من القرى بالمحافظة وهي: الوحدة الصحية بسيدنا هود، والوحدة الصحية برأس الحكمة، والوحدة الصحية بسيدي حنيش، وجاري العمل بأبو ميلاد والظافر ببرانى بتكلفة نحو 7 مليون جنيه لكل وحدة صحية.

كان  محافظ مطروح قام اليوم الاثنين خلال جولة ميدانية بمدينة مرسى مطروح عدد من المناطق والمنشآت لمتابعة تنفيذ الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ والإسراع بها خاصة مع الاستعداد لموسم الصيف  مع الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.

محافظة مطروح مدارس جديدة الأبنية التعليمية مدن محافظة مطروح قرى حياة كريمة اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

تعرف على استعدادات شركة مياه مطروح للصيف وعيد الفطر

محافظ مطروح يتابع أعمال توريد القمح لصومعة الحمام

ترشيحاتنا

علي جمعة: سيدي إبراهيم الدسوقي له طريقة صوفية معروفة بـ3 أسماء

هل تسمح السعودية للمسلمين خارج المملكة بأداء الحج؟.. وكيل وزارة الحج يجيب

القمة 122.. حسام حسن يتصدر الهدافين.. ومتعب يتساوى مع الفناجيلى وصالح سليم

المبعوث الأممي يتعهد لوزير الخارجية بضبط إسرائيل للوضع في القدس والسماح للمصلين بممارسة شعائرهم

صواريخ حماس في قلب الإسرائليين .. كتائب القسام تنفذ تهديدها لإنقاذ الأقصى

مفتي الجمهورية: يجوز دعم من فقدوا أعمالهم من أموال موائد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد أعذر من أنذر .. حماس تمهل إسرائيل حتى السادسة مساء للانسحاب من الأقصى والشيخ جراح

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

أمير قطر يزور السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان

الرئيس السيسي يوجه بدعم أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

عطل مفاجئ .. انقطاع المياه عن بعض مناطق وقرى شبين القناطر

في مرحلة حرجة.. تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

فيديو

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ