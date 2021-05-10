13 مدرسة بمطروح تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، مع المهندس حسن سلامة مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح المشروعات المنفذة والجارية وموقف التنفيذ لتوفير مزيد من المشروعات الخدمية والتنموية لأهالي مطروح خاصة في قطاع المنشآت التعليمية والصحية.

وأكد المهندس حسن سلامة مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح أنه تم تسليم 12 مدرسة بجميع مدن المحافظة بتكلفة 220 مليون، إضافة إلى أعمال رفع كفاءة وصيانة بتكلفة 25 مليون جنيه، مع تطوير أعمال بأكثر من 25 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح أنه جاري العمل في إنشاء 13 مدرسة بمدن المحافظة والإعداد لدخولها العام الدراسي القادم بما يخدم العملية التعليمية ويقلل نسبة الكثافة بالمناطق المستهدفة، إضافة إلى الحرص على جودة المنشآت التعليمية وتوفير نوعية متميزة من التعليم كـ"التعليم الياباني والرسمي المتميز للغات" للطلاب بمدن المحافظة.

وأوضح أن المدارس الجديدة التي تدخل الخدمة بمطروح ( مدرسة حدائق مطروح التجريبية، والمدرسة اليابانية بالكيلو 7، ومدرسة سعد بن أبي وقاص بقرية المثاني بالنجيلة، ومدرسة زاوية الأخوان، مدرسة وأدى أبو سمره بالضبعة، ومدرسة بق بق بالسلوم، ومدرسة مشندت بسيوة، ومدرسة الفاروق عمر، مدرسة علي بن أبي طالب، ومدرسة أبو عبيدة بن الجراح بالحمام، ومدرسة العلمين الثانوية، ومدرسة العلمين التجريبية المتميزة، ومدرسة أولاد يحيى تعليم أساسي ببرانى بالإضافة إلى أعمال إنشاء مبنى الإدارة التعليمية بمرسى مطروح.

وأشار إلى أنه جار إعداد وطرح أكثر من 10 مشروعات ابتداء من العام المالي الجديد، وتم طرح أعمال الصيانة للعام المالي الجديد، والتنسيق مع التربية والتعليم لخطة الصيانة الحالية وللعام الدراسي القادم.

وأشار مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح أنه إضافة إلى المنشآت التعلمية فإن فرع الهيئة يقوم بإقامة وإنشاء عدد من المراكز الصحية بمبادرة حياة كريمة بعدد من القرى بالمحافظة وهي: الوحدة الصحية بسيدنا هود، والوحدة الصحية برأس الحكمة، والوحدة الصحية بسيدي حنيش، وجاري العمل بأبو ميلاد والظافر ببرانى بتكلفة نحو 7 مليون جنيه لكل وحدة صحية.

كان محافظ مطروح قام اليوم الاثنين خلال جولة ميدانية بمدينة مرسى مطروح عدد من المناطق والمنشآت لمتابعة تنفيذ الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ والإسراع بها خاصة مع الاستعداد لموسم الصيف مع الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.