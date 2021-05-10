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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ماس كهربائي بقسم الصدر.. نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف تفاصيل حريق مستشفى طب أسيوط

صدى البلد

أعلن الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، أنه تم السيطرة على الحريق المحدود بمستشفى طب الأزهر فرع أسيوط، مشيرا إلى أن المعاينة الأولية أوضحت أن الحريق نتيجة ماس كهربائي.

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وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الحريق كان في الطابق الثالث بقسم الصدر وجارى حصر  التلفيات فى بعض الأجهزة نتيجة الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

 

وكانت قوات الحماية المدنية بأسيوط تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بمستشفى طب الأزهر في أسيوط، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.


تلقى اللواء اسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورورد بلاغا من مستشفى طب الأزهر بأسيوط باندلاع حريق بالجناح الأيسر بالدور الثالث بالمستشفى الداخلي.


وانتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه وتم إخلاء المبنى.

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