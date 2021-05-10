5 إنتصارات فى 6 لقاءات.. موسيمانى كعبة عالى على الزمالك.. فهل تستمر الصحوة؟

يلتقى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأهلى مع الزمالك فى القمة 122 بالدورى الممتاز وسط حالة من الترقب الشديد خاصة أن المباراة تشهد مقابلة ن نوع خاص بين الثنائى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك .

ويأمل الأهلى في تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره بعدما فقد العديد من النقاط خلال اللقاءات السابقة، أبعدته عن صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويأمل الزمالك تحقيق الإنتصار حتى يستمر في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية التي يبحث عن لقبها منذ آخر تتويج في موسم 2015.



موسيماني .. "كعبه عالي"

ونستعرض فى السطور التالية تاريخ مواجهات بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي طوال مسيرته التدريبية أمام الزمالك.

واجه بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي فريق الزمالك طوال مسيرته التدريبية 6 مباريات، منهم 4 لقاءات أثناء قيادته التدريبية لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، ومباراتين مع الأهلى.

حقق موسيماني الفوز على نادي الزمالك 5 انتصارات وخسر في لقاء واحد، ونجح لاعبوه في تسجيل 10 أهداف في شباك الفارس الأبيض بينما تلقت شباكه 4 أهداف فقط.

كانت بداية مواجهات المدرب الجنوب إفريقي أمام الزمالك في عام 2016 في ذهاب دور المجموعات أثناء تدريبه لفريق صن داونز، وفاز وقتها بهدفين مقابل هدف، قبل أن يكرر فوزه في لقاء العودة بهدف نظيف.

وإلتقى موسيماني بنادي الزمالك مرة أخرى أثناء قيادته التدريبية لفريق صن داونز لكن في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016، وفاز ذهاباً بثلاثة أهداف نظيفة وخسر في لقاء الإياب بهدف نظيف؛ ليتوج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

قبل أن يلتقي بالفارس الأبيض مرة أخرى يوم 27 نوفمبر من العام الماضي وتحديداً في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكن هذه المرة مع النادي الأهلي، وفاز بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

وفي الدور الأول من الموسم الجاري، تقابل المدرب الجنوب إفريقي بنادي الزمالك مرة أخرى، ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة.