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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 1455 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

العميد سامح رشاد
العميد سامح رشاد مدير إدارة المرور بكفر الشيخ

شنت إدارة المرور بـ كفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد لضبط المركبات المخالفة أو المخالفات المرورية المتنوعة، تَنْفِيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

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وأسفرت الحملات عن ضبط 1455 مخالفة مرورية متنوعة، في نطاق مراكز كفر الشيخ، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، دسوق، حيث تم ضبط  24 مركبة دون لوحات معدنية، و13 مخالفة دراجة نارية، و 54 مخالفة سير دون تراخيص، و30 دون رخص قيادة و24 دون رخص تسيير، و 1186 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات وعدم وجود طفايات حريق.

 

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في جميع الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

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