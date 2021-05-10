عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رياض محرز يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطينى ضد همجية الإحتلال.. شاهد

صدى البلد

حرص اللاعب الجزائرى رياض محرز  نجم نادى مانشستر سيتى الانجليزى على دعم الشعب الفلسطيني  وشارك في هاشتاج 

 من خلال نشرصورة علم فلسطين على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .
 

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى واعتدائهم الوحشي على المصلين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتدائهم الوحشي على المصلين في المسجد الأقصى وباحاته هو تحدٍ جديد للمجتمع الدولي، وتحديدا للجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية.

وأكد أبو ردينة، أن حكومة الاحتلال ضربت بعرض الحائط كل هذه الجهود والتدخلات الدولية، لافتا إلى أن القيادة والشعب الفلسطيني لن يسمحا بتمرير هذه المخططات الإسرائيلية.

يأتي ذلك تزامنا مع تجدد المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات: "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".

رياض محرز الشعب الفلسطيني حي الشيخ جراح القدس إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي

ترشيحاتنا

علي جمعة: سيدي إبراهيم الدسوقي له طريقة صوفية معروفة بـ3 أسماء

هل تسمح السعودية للمسلمين خارج المملكة بأداء الحج؟.. وكيل وزارة الحج يجيب

القمة 122.. حسام حسن يتصدر الهدافين.. ومتعب يتساوى مع الفناجيلى وصالح سليم

المبعوث الأممي يتعهد لوزير الخارجية بضبط إسرائيل للوضع في القدس والسماح للمصلين بممارسة شعائرهم

صواريخ حماس في قلب الإسرائليين .. كتائب القسام تنفذ تهديدها لإنقاذ الأقصى

مفتي الجمهورية: يجوز دعم من فقدوا أعمالهم من أموال موائد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد أعذر من أنذر .. حماس تمهل إسرائيل حتى السادسة مساء للانسحاب من الأقصى والشيخ جراح

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

أمير قطر يزور السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان

الرئيس السيسي يوجه بدعم أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

عطل مفاجئ .. انقطاع المياه عن بعض مناطق وقرى شبين القناطر

في مرحلة حرجة.. تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

فيديو

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ