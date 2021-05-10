رياض محرز يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطينى ضد همجية الإحتلال.. شاهد

حرص اللاعب الجزائرى رياض محرز نجم نادى مانشستر سيتى الانجليزى على دعم الشعب الفلسطيني وشارك في هاشتاج

من خلال نشرصورة علم فلسطين على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر .



وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى واعتدائهم الوحشي على المصلين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتدائهم الوحشي على المصلين في المسجد الأقصى وباحاته هو تحدٍ جديد للمجتمع الدولي، وتحديدا للجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية.

وأكد أبو ردينة، أن حكومة الاحتلال ضربت بعرض الحائط كل هذه الجهود والتدخلات الدولية، لافتا إلى أن القيادة والشعب الفلسطيني لن يسمحا بتمرير هذه المخططات الإسرائيلية.

يأتي ذلك تزامنا مع تجدد المواجهات داخل المسجد الأقصى بين الفلسطينيين المرابطين داخله والقوات الإسرائيلية، التي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والصوتية وأطلقت عيارات مطاطية تجاه الفلسطينيين.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن وقوع أكثر من 180 إصابة اليوم الاثنين خلال المواجهات في المسجد الاقصى ومحيط البلدة القديمة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 80 إصابة نقلت إلى مستشفيات: "المقاصد والفرنساوي والمستشفى الميداني للهلال".