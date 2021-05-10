عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب البرلمان عن تجميد 300 مليون جنيه: كانت ستساهم في حل مشاكل مراكز الشباب

صدى البلد

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمود حسين ، حالة من الشد  والجذب بين مسئولي وزارة الشباب والرياضة من جهة ، ووزارة التخطيط من جهة أخري ، بسبب تأخر صرف بعض الاعتمادات المالية لصالح وزارة الشباب .


جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، طلب الاحاطة المقدم من النائب درويش مرعي بشأن توقف العمل في ملعب نادي القناطر الخيرية والذي تم تسليمه منذ عام 2018 .

 

وكشف مصطفي عبدالمعين ، مسئول ملف الشباب بوزارة التخطيط ، أن الوزارة وفرت جميع المبالغ المطلوبة لصالح وزارة الشباب ، ولكنها هي من تتأخر في مد الوزارة بالمشروعات التي ستنفذها ، لافتا الي ان وزارة الشباب لديها 300 مليون مجمدة لدي " التخطيط" لم يتم صرفها حتي الآن بسبب عدم تقديم مشروعات يتم تنفيذها .

 

واعترض اشرف أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، علي حديث ممثل وزارة التخطيط مؤكدا ان الوزارة تبذل جهود كبيرة من اجل تحقيق مصالح الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية .


وأضاف أن الوزراة قامت بتلبية جميع مطالب وزارة التخطيط ، للحصول علي الموازنة الجديدة التي تقدر بمليار و300 مليون جنيه ، وتحتوي تلك الموازنة علي كل المشروعات المطلوبة في مختلف المحافظات ، وتتضمن المكونات ال9 التي اشترطتها وزارة التخطيط لصرف الأموال .


وأوضح البجرمي، أن وزارة الشباب تقدمت بطلب للتخطيط ، للحصول مرة أخري علي مبلغ الـ300 مليون جنيه ، خاصة أن الوزارة أقامت مشروعات تتجاوز الـ200 ، ولكن التخطيط تشترط وجود مستخلصات أولا .

 

من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ان حديث مسئولي وزارتي التخطيط والشباب ، يمثل كلام خطير جدا بسبب تجميد انفاق مبلغ ال300 مليون ، حيث كان سيساهم ذلك المبلغ في حل العديد من مشاكل مراكز الشباب ، لافتا إلي أن اللجنة ستفتح ذلك الملف باستفاضة بعد عودة اللجنة للعمل عقب إجازة عيد الفطر .

 

من جانبه طالب  الدكتور النائب  خالد بدوي ، عضو تنسقية شباب الاحزاب والسياسيين  ، مسئولي وزارة الشباب بضرورة مد اللجنة بخريطة متكاملة عن جنيه مراكز للشباب التي توقفت اعمال الانشاءات بها فضلا عن مد اللجنة بخطة العام المالي الجديد .

 

من جانبه قال النانب دوريش  مرعي ، مقدم طلب الإحاطة أنه نائب منذ 25 عاما ومنذ تلك الفترة وهناك العديد من المشكلات التي يعاني منها مراكز الشباب ولا زالت تعاني منها حاليا ، مطالبا  وزارة الشباب بضرورة الانتهاء من منشأت  نادي القناطر .

 

وفي السياق ذاته، قال النائب اسامة عبدالعاطي ، عضو اللجنة ان هناك حالة احباط لدي النواب ، بسبب تأخر استكمال الاعمال بمراكز الشباب، لافتا الي ان عدد من نواب البرلمان لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات  في الدورة الماضية بسبب عدم تلبية وزارة الشباب متطلباتهم .

 

وعقب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب علي حديث النائب اسامة عبدالعاطي قائلا :" متفاءل بالدكتور اشرف صبحي  وزير الشباب وقدرته علي مساعدة النواب " وتابع :" مصرين ان ينجح ال امام دوائرهم الانتخابية ولن نترك أي مشروع يتم البدء فيه الا بتوقيت زمني للانتهاء منه ".


من جانبه طالب النائب طارق سيد ، وزارة الشباب بعدم إدراج مشروعات لمراكز الشباب بدون وجود موازنة لها وذلك حتي لا تتكرر نفس المشاكل الحالية .

محمود حسين الشباب والرياضة وزارة التخطيط مشروعات الموازنة الجديدة

ترشيحاتنا

علي جمعة: سيدي إبراهيم الدسوقي له طريقة صوفية معروفة بـ3 أسماء

هل تسمح السعودية للمسلمين خارج المملكة بأداء الحج؟.. وكيل وزارة الحج يجيب

القمة 122.. حسام حسن يتصدر الهدافين.. ومتعب يتساوى مع الفناجيلى وصالح سليم

المبعوث الأممي يتعهد لوزير الخارجية بضبط إسرائيل للوضع في القدس والسماح للمصلين بممارسة شعائرهم

صواريخ حماس في قلب الإسرائليين .. كتائب القسام تنفذ تهديدها لإنقاذ الأقصى

مفتي الجمهورية: يجوز دعم من فقدوا أعمالهم من أموال موائد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد أعذر من أنذر .. حماس تمهل إسرائيل حتى السادسة مساء للانسحاب من الأقصى والشيخ جراح

الرئيس السيسي يوجه بدعم أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي

أمير قطر يزور السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

عطل مفاجئ .. انقطاع المياه عن بعض مناطق وقرى شبين القناطر

في مرحلة حرجة.. تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

فيديو

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ