شباب البرلمان عن تجميد 300 مليون جنيه: كانت ستساهم في حل مشاكل مراكز الشباب

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمود حسين ، حالة من الشد والجذب بين مسئولي وزارة الشباب والرياضة من جهة ، ووزارة التخطيط من جهة أخري ، بسبب تأخر صرف بعض الاعتمادات المالية لصالح وزارة الشباب .



جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، طلب الاحاطة المقدم من النائب درويش مرعي بشأن توقف العمل في ملعب نادي القناطر الخيرية والذي تم تسليمه منذ عام 2018 .

وكشف مصطفي عبدالمعين ، مسئول ملف الشباب بوزارة التخطيط ، أن الوزارة وفرت جميع المبالغ المطلوبة لصالح وزارة الشباب ، ولكنها هي من تتأخر في مد الوزارة بالمشروعات التي ستنفذها ، لافتا الي ان وزارة الشباب لديها 300 مليون مجمدة لدي " التخطيط" لم يتم صرفها حتي الآن بسبب عدم تقديم مشروعات يتم تنفيذها .

واعترض اشرف أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب ، علي حديث ممثل وزارة التخطيط مؤكدا ان الوزارة تبذل جهود كبيرة من اجل تحقيق مصالح الشباب فى مختلف محافظات الجمهورية .



وأضاف أن الوزراة قامت بتلبية جميع مطالب وزارة التخطيط ، للحصول علي الموازنة الجديدة التي تقدر بمليار و300 مليون جنيه ، وتحتوي تلك الموازنة علي كل المشروعات المطلوبة في مختلف المحافظات ، وتتضمن المكونات ال9 التي اشترطتها وزارة التخطيط لصرف الأموال .



وأوضح البجرمي، أن وزارة الشباب تقدمت بطلب للتخطيط ، للحصول مرة أخري علي مبلغ الـ300 مليون جنيه ، خاصة أن الوزارة أقامت مشروعات تتجاوز الـ200 ، ولكن التخطيط تشترط وجود مستخلصات أولا .

من جانبه قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، ان حديث مسئولي وزارتي التخطيط والشباب ، يمثل كلام خطير جدا بسبب تجميد انفاق مبلغ ال300 مليون ، حيث كان سيساهم ذلك المبلغ في حل العديد من مشاكل مراكز الشباب ، لافتا إلي أن اللجنة ستفتح ذلك الملف باستفاضة بعد عودة اللجنة للعمل عقب إجازة عيد الفطر .

من جانبه طالب الدكتور النائب خالد بدوي ، عضو تنسقية شباب الاحزاب والسياسيين ، مسئولي وزارة الشباب بضرورة مد اللجنة بخريطة متكاملة عن جنيه مراكز للشباب التي توقفت اعمال الانشاءات بها فضلا عن مد اللجنة بخطة العام المالي الجديد .

من جانبه قال النانب دوريش مرعي ، مقدم طلب الإحاطة أنه نائب منذ 25 عاما ومنذ تلك الفترة وهناك العديد من المشكلات التي يعاني منها مراكز الشباب ولا زالت تعاني منها حاليا ، مطالبا وزارة الشباب بضرورة الانتهاء من منشأت نادي القناطر .

وفي السياق ذاته، قال النائب اسامة عبدالعاطي ، عضو اللجنة ان هناك حالة احباط لدي النواب ، بسبب تأخر استكمال الاعمال بمراكز الشباب، لافتا الي ان عدد من نواب البرلمان لم يحالفهم التوفيق في الانتخابات في الدورة الماضية بسبب عدم تلبية وزارة الشباب متطلباتهم .

وعقب الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب علي حديث النائب اسامة عبدالعاطي قائلا :" متفاءل بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب وقدرته علي مساعدة النواب " وتابع :" مصرين ان ينجح ال امام دوائرهم الانتخابية ولن نترك أي مشروع يتم البدء فيه الا بتوقيت زمني للانتهاء منه ".



من جانبه طالب النائب طارق سيد ، وزارة الشباب بعدم إدراج مشروعات لمراكز الشباب بدون وجود موازنة لها وذلك حتي لا تتكرر نفس المشاكل الحالية .